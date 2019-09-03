شاهد.. الغرفة التي شهدت على أصعب القرارات التي اتخذها الأمير الراحل سعود الفيصل

عرض الفيلم الوثائقي “سعود”، الذي بدأ بثه أمس (الإثنين) على قناة “MBC1″، المكتب الخاص للأمير الراحل سعود الفيصل في منزله بالعاصمة الرياض، والذي كان شاهداً على العديد من القرارات المهمة والحاسمة في تاريخ المملكة.
وتجولت كاميرات المصورين في أرجاء المنزل الذي عاش فيه الأمير الراحل، وسلطت الضوء على غرفة مكتبه، التي احتوت مذكراته وأوراقه الشخصية والرسمية، حيث تبدو غرفة بسيطة تتضمن مكتبه المزين بالعلم السعودي، وصورة لوالده الملك فيصل بن عبدالعزيز.
كما احتوت الغرفة صورة للأمير سعود مع مرافقه الشخصي لعدة عقود اللواء محمد النفيعي، إضافةً إلى عدد من الصور للقاءاته مع قادة ووزراء دول شقيقة وصديقة، وكذلك بعض الصور الشخصية التي توثق مراحل مختلفة من حياة الأمير.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفيلم الذي أنتجه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يتألف من 4 أجزاء، ويسلط الضوء على نشأة الأمير الراحل وتأثره بوالده الملك فيصل، وثقافته واهتماماته وهواياته، متضمناً عرضاً لرحلة 4 عقود من العمل السياسي، ويستضيف 40 شخصية محلية وإقليمية ودولية.
من هنا يبدأ السرد..
الغرفة التي شهدت أصعب قرارات اتخذها الأمير الراحل سعود الفيصل – يرحمه الله#سعود_الأوطان#مركز_الملك_فيصل@Kfcris pic.twitter.com/73YuCtaeVM
— MBC1 (@mbc1) September 2, 2019