أسواق عبدالله العثيم تدشن فرعين جديدين في الرياض في يوم واحد

دشن الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم شركة أسواق عبدالله العثيم يوم الخميس أحدث فروعها بافتتاح فرعين جديدين في مدينة الرياض في يوم واحد ، ليبلغ عدد فروع الشركة 228 فرعاً متوزعة على كافة مناطق المملكة، حيث تم تدشين هذين الفرعين في أحياء الخليج واليرموك شرق مدينة الرياض، واللذان يحملان الرقمين 227 و 228 على التوالي على مستوى المملكة، وتم الافتتاح بحضور عدد من موردي ومنسوبي الشركة وجمع غفير من عملاء أسواق عبدالله العثيم.
وأوضح عبدالعزيز العثيم بأن افتتاح الفرعين هو امتداد لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المتميزة على نطاق جغرافي واسع، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال المنتجات الاستهلاكية والأصناف الغذائية لعملائها في كافة محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، مضيفاً بأن وصول شبكة الفروع إلى 228 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، مشيراً في الوقت ذاته للدور الهام الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكداً على أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأضاف بأن أحياء الخليج واليرموك شرق مدينة الرياض تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً من سكان هذه الأحياء، وان هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، ومشيراً إلى أن فرع حي الخليج الجديد يقع على طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 553 متراً مربعاً، وفرع حي اليرموك يقع على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 2157 متراً مربعاً، وكلا الفرعين الجديدين يتمتعان بتصميم وشكل مميز يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمنت برامج الافتتاحين عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com)) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.