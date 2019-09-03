موبايلي تحتل المرتبة الأولى في استضافة خدمات البنية التحتية في المملكة

احتلت موبايلي المركز الأول لاستضافة خدمات البنية التحتية بحصة سوقية تبلغ 18.2% في 2018، وذلك وفقًا لأحدث تقرير في السمات التنافسية وتحليل لأبرز الجهات الرائدة لتقنية المعلومات بالمملكة للعام 2018 من شركة الأبحاث العالمية (IDC). وأظهرت الدراسة أفضل 75 شركة لخدمات تقنية المعلومات في المملكة والحصة السوقية لكلٍ منها بناء على أدائها خلال عام 2018.
المهندس ماجد العتيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال وخدمات المشغلين في موبايلي، قال: “إن بناء حجر الزاوية في التحول الرقمي من خلال البنية التحتية للجيل القادم مع شركاء موثوق بهم سيكون جزءًا حيويًا من عملية التحول في المملكة العربية السعودية. لقد قامت موبايلي وستواصل دعمها لمبادرة الرقمنة التي تعد جزءا رئيسياً من البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030 الأشمل. وسيكون لمراكز البيانات عالمية المستوى التي تمتلكها موبايلي دوراً رئيسيًا في تقديم الخدمات لعملائها من أجل تحقيق أهداف أعمالهم والمساعدة في بناء اقتصاد أقوى للمملكة”.
الجدير ذكره أن موبايلي تعد من الشركات الرائدة في مجال مراكز البيانات منذ سنوات، حيث تمتلك حاليًا عدداً من مراكز البيانات حول المملكة منها مركز بيانات “الملقا” الذي كان له السبق في المملكة بالحصول على أعلى تصنيف من الدرجة الرابعة بالإضافة لمركزي بيانات الدمام وجدة الحاصلين على أعلى تصنيف من الدرجة الثالثة للاستدامة التشغيلية. وتقدم مراكز بيانات موبايلي خدمات متطورة ومتقدمة مثل خدمة استضافة مراكز البيانات، بالإضافة إلى الخبرة المتقدمة لخدمات أمن المعلومات، وذلك لاستضافة البيانات الضخمة، ولأداء أفضل للحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، ودعم البنية التحتية لتقنية إنترنت الأشياء IoT.