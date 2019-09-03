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أخبار محلية > أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل الـ”DNA” للتعرف على الجثامين
03/09/2019   8:33 ص

أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل الـ”DNA” للتعرف على الجثامين

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ذكرت أسرة المواطن الذي لقي مصرعه مع 5 من أولاده؛ إثر حَادث مروري مروع وقع على طريق “المزاحمية – الرين – بيشة” أول من أمس (الأحد)، أنها تنتظر إنهاء مستشفى المزاحمية لنتائج تحليل الـ “DNA” لإثبات هوية المتوفين؛ لتتمكن من تسلم جثامينهم التي احترقت بالكامل، ودفنها بالرياض.

وكانت الأسرة المكونة من الأب و3 من أبنائه وفتاتين في طريق عودتها إلى الرياض قادمة من محافظة العريش بجازان، انحرفت مركبتهم جنوب محافظة المزاحمية واصطدمت وجهاً لوجه مع مركبة أخرى، واندلعت النيران فيها.

وقال ابن شقيقة المتوفى شادي سك، وفقاً لـ “الوطن”، إن خاله جمال عريشي ذهب إلى جازان للسلام على أمه برفقة أولاده، ولم يأخذ معه زوجته، مبيناً أن رحلتهم إلى محافظة العريش في جازان لم تزد على يومين.

أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل الـ”DNA” للتعرف على الجثامين

أخبار محلية
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