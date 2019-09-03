التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية من “عمران” باتجاه المملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (عمران) باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيا الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوفها وعتادها ومعداتها، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.وفق “أخبار 24”.