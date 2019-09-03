أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً تفصيلياً بشأن القضايا والمخالفات والحالات، التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة، خلال 9 أيام في الفترة من 21 ذي الحجة الماضي إلى الأول من محرم الجاري.
وأوضحت أن الدوريات تعاملت مع 10 آلاف و82 شخصاً، وباشرت 9 آلاف و51 قضية مختلفة، و1031 مخالفة للأنظمة، وضبطت 321 مركبة مسروقة، و248 مركبة مطلوبة، و332 مركبة بدون إثبات ملكية، و597 مركبة مخالفة للأنظمة.
بينما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات والأسلحة 508 قارورة، و27 برميلاً، و1 جركل، و1457 حبة، و18.6 قطع حشيش، و6.42 كيلو قات، و0.001.4 جرام هروين، و48 مسدساً، و10 رشاشات، و17 بندقية نارية، و11 بندقة هوائية، و1984 ذخيرة حية، و71 سلاحاً أبيض.
وفق “أخبار 24”.