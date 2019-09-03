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أخبار محلية > “هيئة المحاسبين”: 5 آلاف محاسب أجنبي سجلوا في برنامج “المهني” خلال 3 أيام
03/09/2019   8:29 ص

“هيئة المحاسبين”: 5 آلاف محاسب أجنبي سجلوا في برنامج “المهني” خلال 3 أيام

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كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن أن عدد الأجانب المسجلين في برنامج التسجيل المهني، الذي أطلقته الهيئة الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلغ خلال 3 أيام نحو 5 آلاف محاسب.

وأوضح أمين عام الهيئة أحمد المغامسي، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الهيئة تتولى جمع البيانات والمعلومات الخاصة بمهنة المحاسبين والوظائف التي يعملون فيها، والتأكد من أن المحاسبين العاملين في القطاع الخاص لديهم التأهيل الكافي للعمل بالمهنة.

وأكد المغامسي أن الهيئة ستحيل أصحاب الشهادات المزورة إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراء اللازم في حقهم، مشيراً إلى أن المحاسبين من ذوي الخبرة الذين لا يمتلكون المؤهلات العلمية في تخصص المحاسبة، سيسمح لهم بالاستمرار بمزاولة المهنة، في حال قاموا بتطوير أنفسهم من خلال الدورات التدريبية.

وكانت الهيئة قد ألزمت اعتباراً من مطلع شهر المحرم الجاري، ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين؛ بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة، كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

“هيئة المحاسبين”: 5 آلاف محاسب أجنبي سجلوا في برنامج “المهني” خلال 3 أيام

أخبار محلية
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