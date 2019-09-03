روت فتاتان سعوديتان حصلتا على رخصتين لتشغيل الرافعات العملاقة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، تجربتهما في العمل بهذه الوظيفة التي كانت في السابق حكراً على الرجال.
وقالت مشغلة رافعات الحاويات الإلكترونية سارة بالحارث، خلال تقرير عرضه برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت متخوفة في بداية عملها كون الأحجام كبيرة في الميناء، كأحجام السفن وأحجام الحاويات والمعدات التي تتعامل معها، لكن بعد التدريب اكتشفت أن النظام الذي تعمل عليه به درجة عالية جداً من الأمان.
ووجهت بالحارث نصيحة للفتيات بالدخول إلى هذا المجال بكل قوة؛ لأنه مجال جميل وممتع ومهم للدولة، لافتة إلى أن تجربتها حتى الآن في العمل فيه مميزة وناجحة.
من جانبها، أوضحت مشغلة رافعات الحاويات الإلكترونية بدور حميد، أن طريقة عملها تتمثل في نقل الحاويات من السفن إلى رصيف الميناء، لافتة إلى أن التقنية التي تعمل عليها تعتبر جديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، معتبرة أن الوظيفة بمثابة نقلة نوعية للنساء بعد السماح لها بالعمل في الملاحة البحرية.
وفق “أخبار 24”.