أول سيدة تنضم لمعايني الحـوادث المرورية في “نجم” تباشر 3 حوادث في يوم واحد بالرياض

بدأت أول سيدة سعودية تنضم لفريق المعاينين المروريين التابعين لـ”نجم” عملها الميداني يوم الثلاثاء الماضي.
وباشرت السيدة في أول يوم عمل لها 3 حوادث مرورية بطريق خالد بن الوليد بشرق مدينة الرياض وحـادثين آخرين قرب مطار الملك خالد الدولي.
وكان عمل معاينات الحـوادث المرورية التابعات لـ”نجم” مقصوراً داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، قبل أن يتم السماح لهن بالعمل في الطرق والشوارع الخارجية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الدكتور محمد السليمان، وفقاً لـ”عكاظ” إن خروج أول معاينة ميدانية يهدف لزيادة دور المرأة في إدارة ومعالجة الحـوادث المرورية، وتمكينها للعمل في شتى المجالات تماشياً مع رؤية 2030.