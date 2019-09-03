تغريدة «الفريح» تشعل غضب الجماهير الهلالية

أثار الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، غضب الجماهير الهلالية بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية في الدوري السعودي للمحترفين.
وقال “الفريح”: “المادة تلاته وتلاتين الجولة الأولى والجولة الثانية، يحق للاعب الازرق ان يدفع منافسه على الارض مقابل الحصول على هدف”.
وتابع قائلاً : “أما الجولة الثالثة لابد من مراجعة المادة تلاته وتلاتين في الفقرة التالتة”.
الماده تلاته وتلاتين
الجولة الاولى
والجولة التانيه
-يحق للاعب الازرق ان يدفع منافسه
على الارض مقابل الحصول على هدف..
-اما الجولة التالته لابد من مراجعة المادة تلاته وتلاتين في الفقرة التالته..
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) September 1, 2019
وفق “المرصد”.