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اخبار رياضية > تغريدة «الفريح» تشعل غضب الجماهير الهلالية
03/09/2019   12:05 ص

تغريدة «الفريح» تشعل غضب الجماهير الهلالية

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أثار الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، غضب الجماهير الهلالية بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال “الفريح”: “‏المادة تلاته وتلاتين الجولة الأولى والجولة الثانية، يحق للاعب الازرق ان يدفع منافسه على الارض مقابل الحصول على هدف”.

وتابع قائلاً : “أما الجولة الثالثة لابد من مراجعة المادة تلاته وتلاتين في الفقرة التالتة”.

وفق “المرصد”.

تغريدة «الفريح» تشعل غضب الجماهير الهلالية

اخبار رياضية
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