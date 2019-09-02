أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم (الإثنين) القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب في العالم، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم.
والمرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم هم:
– كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).
– ليونيل ميسي (برشلونة).
– فيرجيل فان دايك (ليفربول).
والمرشحون لأفضل حارس مرمى في العالم هم:
– أليسون (ليفربول).
– إيدرسون (مانشستر سيتي).
– مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).
وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم:
– بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).
– يورجن كلوب (ليفربول).
– ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).
أما المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم فهم:
– ليونيل ميسي (برشلونة).
– خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت).
– دانييل زسوري (ديبريسين).
وفق “أخبار 24”.