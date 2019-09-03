«الشمراني»: ‏معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له!

انتقد الإعلامي أحمد الشمراني، إعلام النادي الأهلي لعدم دعمه للفريق في الظروف التي يمر بها النادي في الحالي.
وكتب “الشمراني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له، ومحزن أن يبرر ذلك على أنه نقد، ومحبط إن استمر الوضع على ما هو عليه”.
وتابع قائلاً : “إذا كنتم لا تحبون فلاناً أو فلاناً فهذه مشكلتكم وليس مشكلة الأهلي، وإن أحببتم فلاناً أو فلاناً فهذا أمر شخصي لا ذنب للأهلي فيه”.وفق “المرصد”.
واختتم” الشمراني”:” سأظل مع المرحلة من أجل الأهلي، نعم الأهلي”.
معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له، ومحزن أن يبرر ذلك على أنه نقد، ومحبط إن استمر الوضع على ما هو عليه.
إذا كنتم لا تحبون فلاناً أو فلاناً فهذه مشكلتكم وليس مشكلة الأهلي، وإن أحببتم فلاناً أو فلاناً فهذا أمر شخصي لا ذنب للأهلي فيه.
سأظل مع المرحلة من أجل الأهلي، نعم الاهلي. https://t.co/utoa9xbX7g
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) September 1, 2019