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اخبار رياضية > «الشمراني»: ‏معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له!
03/09/2019   12:02 ص

«الشمراني»: ‏معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له!

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انتقد الإعلامي أحمد الشمراني، إعلام النادي الأهلي لعدم دعمه للفريق في الظروف التي يمر بها النادي في الحالي.

وكتب “الشمراني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “‏معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له، ومحزن أن يبرر ذلك على أنه نقد، ومحبط إن استمر الوضع على ما هو عليه”.

وتابع قائلاً : “إذا كنتم لا تحبون فلاناً أو فلاناً فهذه مشكلتكم وليس مشكلة الأهلي، وإن أحببتم فلاناً أو فلاناً فهذا أمر شخصي لا ذنب للأهلي فيه”.وفق “المرصد”.

واختتم” الشمراني”:” سأظل مع المرحلة من أجل الأهلي، نعم الأهلي”.

«الشمراني»: ‏معيب أن يتم ضرب الأهلي من إعلام ينتمي له!

اخبار رياضية
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