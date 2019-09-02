نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ
02/09/2019   11:56 م

مصادر: إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

+ = -
716

ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان أحالت 360 شخصاً من المتأخرين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أنه سيتم تنفيذ الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة ضد المتأخرين، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي لإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات المالية والممتلكات أو التنفيذ على العقارات المحجوزة، لتحصيل الرسوم كاملة.

وذكرت المصادر أنه تم إمهال المتأخرين 14 يوماً لتسديد جميع الرسوم والغرامات المتأخرة.

يُشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء خصص جزء من مبالغ الإيرادات التي يتم تحصيلها في تطوير البنى التحتية في عددٍ من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.

مصادر: إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061332.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.