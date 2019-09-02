“إيجار” ينفّذ 28 ألف جولة رقابية.. ويتعامل مع 3 آلاف بلاغ على منشآت “الوساطة العقارية”

نفّذ برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان منذ انطلاقه أكثر من 28 ألف جولة، منها 12 ألفا و717 جولة خلال 2019، ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة النشاط دون وجود سجل تجاري.
وأشار البرنامج إلى الزيادة المستمرة في عدد عقود الإيجار التي يتم توثيقها في الشبكة الإلكترونية، إذ بلغ معدلها اليومي 1150 عقدا إيجاريا، إلى جانب أكثر من 3 آلاف بلاغ ضد منشآت الوساطة العقارية.
ويعمل “إيجار” على تنظيم العملية الإيجارية والمساهمة في حفظ حقوق أطرافها، من خلال تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتوفير خدمات، أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد.وفق “أخبار 24”.
كما يعمل البرنامج على تسهيل عملية التقاضي، حيث يتم اعتماد العقد الموحد كسند تنفيذي لدى الجهات القضائية، حيث تم تنفيذ 4290 طلباً دون الحاجة للمراجعة من قبل طالب التنفيذ.