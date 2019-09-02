نشرت الهيئة العامة بعض المعلومات التوعوية حول حساسية الطعام وأعراضها وأكثر الأصناف الغذائية المسببة لها.
وأوضحت الهيئة أن الحساسية هي ردة فعل تحدث للجهاز المناعي تجاه نوع معين من الطعام، مشيرة إلى أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هذا الطعام قد يكون مؤذيا أو ضارا لذا يسبب الحساسية.
وأبانت أن عدد الأطعمة المسببة للحساسية يزيد على 170 نوعاً إلا أن أكثرها تسبباً للحساسية هي الحبوب والقشريات والأسماك والمكسرات والحليب والبيض وفول الصويا.
وأشارت إلى أن حساسية الطعام لها أعراض عدة، منها الصداع والغثيان والتقيؤ والعطس والكحة، بالإضافة إلى حالات الإغماء وصعوبة التنفس والآلام في المعدة وظهور طفح جلدي في بعض الأوقات.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الهيئة ألزمت المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.