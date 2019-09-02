نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > من بين 167 جهة حكومية.. “الإعلام” تحقّق المركز الأول في التحول الإلكتروني للخدمات
02/09/2019   11:50 م

من بين 167 جهة حكومية.. “الإعلام” تحقّق المركز الأول في التحول الإلكتروني للخدمات

+ = -
547

حقّقت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية من أصل 167 جهة حكومية، وذلك وفقاً لتقرير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” للربع الثاني لعام 2019.

وتمكّنت الوزارة من إتاحة أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين، منها 87 خدمة إلكترونية تحولية وتكاملية و20 خدمة إلكترونية إجرائية، وذلك بالتكامل والتنسيق مع 10 جهات حكومية لتقديم خدمات فورية بدون مراجعة الوزارة.

من جانبه، أفاد المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بالوزارة، عادل السعيد، بأن “الإعلام” تسعى حالياً لتحقيق أفضل النتائج وتطوير الخدمات رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.وفق “أخبار 24”.

من بين 167 جهة حكومية.. “الإعلام” تحقّق المركز الأول في التحول الإلكتروني للخدمات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.