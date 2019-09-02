ضمن خطتها لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالمية، تعتزم أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام لتصبح صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن قبل عام 2020.
من جهته أشار أمين المنطقة فهد الجبير، اليوم الإثنين، إلى إعداد الأمانة الدراسات والتصاميم للوصول بمدن حاضرة الدمام لهذا المستوى بهدف تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة المجتمعية باستقلالية تامة.
كما أفاد الجبير بأنه خلال 3 سنوات مقبلة سيتم تنفيذ ممرات للمشاة ومجاورات سكنية لتأمين حركة تنقل سهلة للمعاقين وكبار السن، من خلال حزمة من الاشتراطات المتعلقة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفق “أخبار 24”.