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أخبار محلية > متحدث التحالف: قوات سعودية وصلت إلى شبوة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار
02/09/2019   7:19 م

متحدث التحالف: قوات سعودية وصلت إلى شبوة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار

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قال المتحدث الرسمي للتحالف الداعم للشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة وبدأت العمل ميدانياً على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بالتعاون مع الحكومة المحلية.

وأكّد المتحدث المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، اليوم الإثنين، أن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة عملت على تقريب وجهات النظر وتهدئة الوضع في أكثر من منطقة في اليمن، مشيراً إلى أن كافة الأطراف اليمنية لبّت الدعوة للتهدئة.

وأبان أن يوم الأربعاء الماضي كان هناك عملية استهداف في العاصمة المؤقتة عدن، وكان هناك بيان على المستوى السياسي من وزارة الخارجية الإماراتية عبّرت عن موقفها من هذا الاستهداف، وكان هناك موقف على المستوى السياسي من الحكومة اليمنية عبّرت عنه الخارجية اليمنية، بالإضافة إلى كلمة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.وفق “أخبار 24”.

وعرض المالكي خلال المؤتمر إحصائيات لاعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المسيارة، وعرض كذلك مقطع فيديو لاستهداف مواقع وآليات حوثية في ذمار جنوبي صنعاء وكتاف شرقي صعدة.

وأكد أن الغارة التي نفذتها مقاتلات التحالف في ذمار استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي، بعدما تبيّن أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار.

متحدث التحالف: قوات سعودية وصلت إلى شبوة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار

أخبار محلية
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