الرقم الأعلى في تاريخه.. 3 ملايين مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال أغسطس

أعلن جسر الملك فهد، تسجيل عبور نحو 3 ملايين مسافر خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل الرقم الأعلى في عبور المسافرين منذ افتتاحه.
وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد، فإنه تم خلال أغسطس عبور أكثر من 2.9 مليون مسافر، بمعدل يزيد على 94 ألف مسافر يوميا بزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، لينسخ الرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام والبالغ 2.8 مليون مسافر.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، إن تصاعد أعداد المسافرين خلال هذا العام يأتي بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أوقات الذروة باتجاه البحرين أتت ما بين الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء بمدة 23 دقيقة، وباتجاه المملكة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل بمدة 24 دقيقة.