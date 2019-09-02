تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف اليوم (الإثنين) من انتشال جثمان شخص سقط في سد غدير البنات بالقرب من منتزه الردف.
يأتي ذلك عقب نجاح فرق الدفاع المدني أمس (الأحد) في إخراج جـثة امرأة غرقت في نفس المكان، وتأكيده مواصلة أعمال البحث بمشاركة فِرق “مبادرة وأركان وساعد” التطوعية، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين.
وكان مواطن أبلغ بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار الغدير، فتمت مباشرة الموقع برفقة الآليات المساندة، وبالفعل عثر على العربة والطفلين، وتبين أن عمريهما سنتان وثلاث سنوات ولا يوجد غيرهما، فيما كانت المياه تحيط بالعربة من 3 جهات، ووُجدت فرشاة وحذاء نسائي، وتتبعت فرق البحث آثار الخطوات حتى عثرت على جـثة المرأة.
وفق “أخبار 24”.