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أخبار محلية > تنفيذ حكم القتل قصاصاً في شقيقين قتلا مواطناً بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بحجر
02/09/2019   7:16 م

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في شقيقين قتلا مواطناً بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بحجر

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نفذت وزارة الداخلية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة اليوم (الإثنين)، حكم القتل قصاصاً في مواطنين قَتلا آخر، وذلك بقيامهما بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بحجر بسبب خلاف بينهم.

وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي، لقيامها بقتل محمد بن علي بن عوضه الغامدي، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما.

وأضافت الوزارة أن الجانيين أُحيلا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقهما صكاً بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وهو ما حدث لاحقاً، فصدر على إثر ذلك أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في شقيقين قتلا مواطناً بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بحجر

أخبار محلية
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