“الشؤون الإسلامية” تكمل استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

أكد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة أكملت استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ41 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري.
وبهذه المناسبة رفع معاليه عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله ــ على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه للأمة العربية والإسلامية في موازين حسناته.
وأكد معاليه أن المسابقة تعد من أميز المسابقات في العالم لأنها تعنى بكتاب الله الكريم وتجد اهتماماً ودعماً كبيرين من حكومتنا الرشيدة التي جعلت كتاب الله نبراساً لها في كل شؤون حياتها.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه المسابقة المباركة خلال رحلتها الطويلة استطاعت أن تقدم أجيالاً من الطلاب في عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع، واستطاعت أن تخرج لنا حفظة لكتاب الله الكريم قاموا بتعليمه ونشره وتطبيقه في أمور حياتهم.وفق”أخبار 24 “.