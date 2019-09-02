“العقاري” يودع أكثر من 700 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم لشهر أغسطس

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 773 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من الصندوق ووزارة الإسكان، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم (الإثنين) أنه تم إيداع نحو 207 ملايين ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى 566 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.
وصرح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، بأن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعوم منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017م، وحتى نهاية أغسطس الماضي، يصل إلى مليار و375 مليون ريال.
فيما تجاوز إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 5.5 مليار ريال، قُدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.وفق “أخبار 24”.