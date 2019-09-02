اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها الأول بحضور رئيس “الرقابة والتحقيق” و”المباحث الإدارية”

عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد اجتماعها الأول اليوم (الإثنين)، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في مدينة الرياض.
ترأس الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.
وناقش الاجتماع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد، لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وفق “أخبار 24”.