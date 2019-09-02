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أخبار محلية > “تعليم حفر الباطن” يصدر بيانا توضيحيا لأنباء منع أبناء القبائل النازحة من التعليم
02/09/2019   1:29 م

“تعليم حفر الباطن” يصدر بيانا توضيحيا لأنباء منع أبناء القبائل النازحة من التعليم

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أصدرت إدارة التعليم بمحافظ حفر الباطن بيانا توضيحيا لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم.

وأوضحت الإدارة أن عملية القبول تتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه يتم القبول بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن موضوع تعليم أبناء القبائل النازحة محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.وفق “أخبار 24”.

وبينت أن إجراءات مراجعة موضوع قبول الطلاب والطالبات سوف تنتهي قريبا بجهود ومتابعة محافظ حفر الباطن، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

“تعليم حفر الباطن” يصدر بيانا توضيحيا لأنباء منع أبناء القبائل النازحة من التعليم

أخبار محلية
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