2000 ممثل أدوا عروض فعاليات “سوق عكاظ”

كشفت مديرة موسم الطائف نورة العكيل أن عدد الممثلين الذين شاركوا في مهرجان “سوق عكاظ” وجسدوا العروض التاريخية هذا العام بلغ نحو 2000 ممثل، واستمر عملهم نحو 31 يوما شاملةً الفعاليات الرسمية وأسبوعين للبروفات.
وأشارت مصادر طبقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن صرف المستحقات الممثلين المقدرة بأكثر من 14 مليون ريال سيتم اليوم (الإثنين).
وأضافت أن راتب الممثل يترواح بين 4 إلى 15 ألف ريال حسب الدور الذي أداه، فضلا عن المشاركين من الشعراء، وبالإضافة إلى السكن والمواصلات اليومية والوجبات وتذاكر الطيران للقادمين من الدول العربية.
يذكر أن سوق عكاظ بالطائف، الذي بدأت فعالياته في الأول من أغسطس المنصرم واختتمت في 31 منه، تضمن أكثر من 30 فعالية ترفيهية وثقافية، بين أمسيات شعرية، وعروض مسرحية، ومسابقات تلفزيونية، وأسواق تاريخية.