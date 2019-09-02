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أخبار محلية > في أول تصريح له.. “الخريف”: سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر
02/09/2019   1:27 م

في أول تصريح له.. “الخريف”: سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أنه سيتم العمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر؛ وذلك لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار الخريف إلى أن الصناعة والثروة المعدنية لهما دور في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بهما، حيثُ يجب الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.

كما نوه إلى أن استغلال الثروة المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهم في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.

ووجه وزير الصناعة والثروة المعدنية رسالة لموظفي الوزارة قائلاً: “رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به، فأنتم من سيصنع الفارق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم، وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات بل المعجزات”.وفق “أخبار 24”.

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح استقبل أمس (الأحد) الوزير الخريف، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ومؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معًا على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

في أول تصريح له.. “الخريف”: سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر

أخبار محلية
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