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أخبار محلية > المقام السامي يوافق على تكليف عبدالرحمن الطريقي رئيساً لهيئة الأرصاد
02/09/2019   1:25 م

المقام السامي يوافق على تكليف عبدالرحمن الطريقي رئيساً لهيئة الأرصاد

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صدور موافقة المقام السامي على تكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

تخرج الطريقي في جامعة الملك سعود بتخصص الهندسة الصناعية عام 1986م، وحصل على الماجستير من جامعة ميتشيجان الأمريكية والدكتوراه من جامعة ميسوري وعمل بها مستشارا أكاديمياً.

كما عمل أستاذاً مساعداً في الكلية التقنية بالرياض، وأستاذاً زائراً في جامعة المجمعة، وتقلد عدة مناصب في القطاع الخاص منها: مدير عام للموارد البشرية والخدمات المساندة، ومن ثم مساعد للرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس لشركة الخليج للتنمية الصناعية، وشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، ثم عمل مستشاراً لوزير البيئة والمياه والزراعة.وفق “أخبار 24”.

المقام السامي يوافق على تكليف عبدالرحمن الطريقي رئيساً لهيئة الأرصاد

أخبار محلية
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