اعتقد أهلها أنها تعاني مسّاً.. مستشفى حكومي بجازان يستقبل طفلة يمنية مصـابة بورم في الدماغ

استقبل مستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان حالة طفلة يمنية تعاني ورماً سرطانياً في الدماغ، بعد تأزُّم حالتها وفقدانها النطق والحركة.
وأوضحت صحة جازان أن الطفلة اليمنية “زينب” سيتم إخضاعها اليوم (الإثنين) لفحوص طبية مكثفة؛ لتشخيص حالتها بدقة قبل البدء في الخطة العلاجية، مؤكدةً أن الطفلة ستدرج ضمن الحالات الإنسانية المستحقة للعلاج.
من جانبه، قال حسين المجلي والد الطفلة، وفقاً لـ “سبق”، إن ابنته كانت تشعر بالخوف، فانتابهم اعتقاد بأنها تعاني مساً أو عيناً، فتم علاجها بالرقية، غير أن الأمر تطور وتدهورت حالتها الصحية.
وأضاف المجلي أنه توجه بطفلته إلى أحد المستشفيات الحكومية بجازان، وبعد الكشف عليها تبيّن أنها مصـابة بورم سرطاني في الدماغ؛ ولم يستطع علاجها بسبب ظروفه المادية، مشيراً إلى أن ابنته فقدت الحركة والنطق تدريجياً، فناشد أهل الخير بإنقاذها والتكفل بعلاجها.