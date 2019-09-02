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اخبار رياضية > بالفيديو.. لاعبا التعاون “توامبا” و”العليان” يبيعان التمور في حراج بريدة
02/09/2019   1:24 م

بالفيديو.. لاعبا التعاون “توامبا” و”العليان” يبيعان التمور في حراج بريدة

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قام لاعبا نادي التعاون توامبا ومد الله العليان بتجربة بيع التمور في حراج التمور بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وسط حضور وتفاعل كبير من رواد الحراج.

ووثق برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، زيارة اللاعبين لحراج التمور، ومشاركتهما في بيع التمور بالمزاد.

وقال اللاعب مد الله العليان إن تجربة البيع في الدلالة لم تكن سهلة مثلما توقع، فقد وقف لفترة طويلة ينادي بأعلى صوته لجذب الجمهور لمنتجاته المعروضة، في وقت يقف فيه الباعة يومياً ولمدة شهر، ويبيعون بنفس التفاعل والحماس، مبدياً إعجابه بالباعة السعوديين الشباب الذين يتواجدون لبيع التمور.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لاعبا التعاون “توامبا” و”العليان” يبيعان التمور في حراج بريدة

اخبار رياضية
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