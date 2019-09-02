نشرت إدارة نادي الهلال محصلة بالصفقات التي أبرمتها خلال الفترة الماضية برئاسة فهد بن نافل.
وأبرمت إدارة النادي خلال الفترة الماضية أكثر من 20 عقداً واتفاقية تنوعت ما بين عقود احترافية جديدة وتجديد وإعارة وإنهاء علاقة تعاقدية.
وأنهت الإدارة العلاقة التعاقدية مع 6 لاعبين أجانب، وذلك سعياً منها لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين في سجلات النادي.
وفي بيانٍ رسمي نشره النادي بـ”تويتر”، تضمّنت قائمة الأجانب المغادرين كلاً من: “علي الحبسي، ميلوش ديجينيك، ألبرتو بوتيا، أشرف بن شرقي، إيزكويل سيروتي، جوناثان سوريانو”.
فيما نجحت الإدارة في عقد 3 صفقات، وهم: المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة 3 سنوات، والبيروفي أندريه كاريلو لمدة 4 سنوات، إضافةً إلى التعاقد لـ 4 سنوات مع الكولومبي جوستافو كويلار.
وفق “أخبار 24”.