أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكا”، سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.
وأوضح المركز أن الفيلم يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا عام 1919، مشيرة إلى أنه إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وجرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.
وبيّن أن الفيلم يتحدث عن حياة الملك فيصل منذ ولادته عام 1906 إلى عودته من إنجلترا عام 1920، والرحلة الدبلوماسية التي قام بها عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، للديوان الملكي البريطاني، والتقائه بالملك جورج الخامس ملك بريطانيا، وبشخصيات مثل وينستون تشرشل ولورنس العرب.
وأشار المركز إلى أن شركة “فوكس سينما” ستقوم بعرض الفيلم في صالاتها بالمملكة، وتوزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في المملكة ودول الخليج.
والفيلم هو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثل شخصية الملك عبد العزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم.
وفق “أخبار 24”.