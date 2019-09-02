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أخبار محلية > عضوة بـ “الشورى” تدعو إلى تعيين مواطنات في السلك القضائي
02/09/2019   7:01 ص

عضوة بـ “الشورى” تدعو إلى تعيين مواطنات في السلك القضائي

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دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إلى تعيين المواطنات السعوديات قاضيات، مشيرةً إلى أن نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء.

وقالت الشعلان وفقاً لـ”سبق”، إن المملكة يتوفر فيها نخبة نسائية من الكفاءات القانونية اللواتي يتمتعن بالجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية.

وأشارت إلى أن المرأة وصلت لمنصب القضاء في معظم الدول العربية والإسلامية وأثبتت تفوقها فيه، مبينةً أنها تقدمت في السابق مع اثنين من زملائها بمجلس الشورى بتوصية تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية من تولي الوظائف القضائية.

عضوة بـ “الشورى” تدعو إلى تعيين مواطنات في السلك القضائي

أخبار محلية
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