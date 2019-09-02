لقي مواطن يبلغ من العمر 24 عاماً حتفه غرقاً، في مستنقع بمنطقة وعرة التضاريس في وادي لجب بمحافظة الريث في منطقة جازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني جازان المقدم يحيى القحطاني، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً بشأن غرق شخص بوادي لجب بالريث، فتم نقل الفرق اللازمة للموقع والبدء بعمليات البحث في المستنقع.
وبيّن القحطاني أن فرق الإنقاذ عثرت على الشاب العشريني غريقاً، وجرى انتشال جـثته من المستنقع بواسطة غواصين، ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين، ثم إلى مستشفى الريث العام.
وحذر المتحدث الإعلامي لمدني جازان من الاقتراب من بطون الأودي ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، مشدداً على ضرورة اتباع ارشادات السلامة.
وفق “أخبار 24”.