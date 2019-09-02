أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إطلاق “مسابقة الفاروق” الهادفة إلى إحياء وصية الخليفة عمر بن الخطاب، حينما قال :”علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.
وتأتي المسابقة تحفيزاً للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية؛ للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال لكل تحدٍ.
وتتكون المسابقة من أربع مراحل؛ الأولى التي أطلقت أمس (الأحد) وتستمر حتى الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة، أما المرحلة الثانية ففيها تستبعد المشاركات التي لا تنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل، وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.
وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم، وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة 10 أيام، يستعرض فيها المرشحون مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدٍ لتقييم أدائهم.
وختاماً، مرحلة إعلان الفائزين في الـ 25 من نوفمبر، حيث سيعلن عن جميع الفائزين في التحديات الثلاثة، فيما ستكون النصف مليون ريال موزعة على الفائزين العشرة في كل تحدٍ على النحو التالي؛ المركز الأول 100 ألف ريال، والمركز الثاني 50 ألف ريال، والمركز الثالث 25 ألف ريال، والمركز الرابع 6 آلاف ريال، والمركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال.
وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alfarooqawards.com/، أو متابعة حساب المسابقة على “تويتر” alfarooqawards@.
وفق “أخبار 24”.