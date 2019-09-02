لأول مرة.. 100 طالبة يلتحقن بالدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مع بدء العام الدراسي الجديد، التحقت 100 طالبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمرحلة الدراسات العليا، ولأول مرة في تاريخ الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة على ذلك العام الماضي.
وستَدرس الطالبات في تخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، حيث قُبلت 100 طالبة، بعد اجتياز متطلبات وشروط القبول للدراسات العليا بالجامعة، من بين أكثر من 600 طالبة تقدمن لها.
ورحّب مدير الجامعة، سهل بن نشأت عبدالجواد، بالطالبات متمنياً لهن مسيرة متميزة وإنجازات نوعية للوطن. مؤكدا أن الجامعة تتطلع من خلال التحاقهن للدراسة بها إلى تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030 في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقطاعات تنموية مهمة.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير تعليم متميز للطالبات مثل الطلاب، فإتاحة الفرصة لهن ستسهم في دعم منظومة الابتكار، وتطوير التقنية في الجامعة والمملكة، وفقا لـ”سبق”، كما سيدعم هذا التوجه مسيرة الجامعة في التحول إلى جامعة بحثية، وتزويد المؤسسات التعليمية والبحثية بباحثات متميزات من النساء.
وشكّلت الجامعة لجانا لتهيئة البيئة التعليمية للطالبات وهيئة التدريس، والموظفات والإدارة، واستقطاب نخبة من هيئة التدريس النسائية المتميزة ووضع برامج تعريفية عن طرق التدريس والتعامل مع الطالبات، إضافة إلى برنامج تعريفي عن الأنظمة الجامعية، والحقوق والواجبات، والخدمات التعليمية والتقنية والإرشادية.