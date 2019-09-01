دعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، جميع منسوبي المهنة للتسجيل المهني، وذلك للاستفادة من العديد من المزايا المهنية المتاحة للمسجلين ولتوفير فرص التواصل ومتابعة المستجدات في كافة المجالات ذات العلاقة بالمهنة.
واشترطت الهيئة حصول المتقدم للتسجيل المهني على؛ بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة، دبلوم محاسبة بعد الثانوي، أو أن يكون خريج إحدى كليات العلوم الإدارية ومجتازا على الأقل 15 ساعة أكاديمية في المحاسبة.
أو أن يكون المتقدم حاصلاً على أحد الشهادات المهنية التالية: “المحاسبين القانونيين الأمريكي، المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، المحاسبين القانونيين بكندا، المحاسبين القانونيين بأستراليا، المحاسبين القانونيين في باكستان، المحاسبين القانونيين في الهند، المحاسبين الإداريين IMA، المدققين الداخليين المعتمدين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بلندن”.وفق “أخبار 24”.
كما تمنح الهيئة للمسجلين خصما 30% على الدورات التدريبية المتخصصة، حضور اللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل، الحصول على مطبوعات الهيئة، خصومات لدى شركاء الهيئة، تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول آلية التسجيل من خلال هذا الـــرابـــط .
#التسجيل_المهني : مبادرة أطلقتها #هيئة_المحاسبين بالتعاون مع #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية للتسجيل والانضمام لعضوية الهيئة.https://t.co/ZWNeCzM5nX pic.twitter.com/YxNzIR29Mc
— هيئة المحاسبين (@socpa_ksa) ١ سبتمبر ٢٠١٩