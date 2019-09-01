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أخبار محلية > أمانة عسير تزيل تعديات مخالفة على مساحة 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة
01/09/2019   7:26 م

أمانة عسير تزيل تعديات مخالفة على مساحة 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة

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أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تعديات وعددا من المباني العشوائية، والتي بُنيت بدون ترخيص على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع، وذلك في نحو 8 مواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

وأكد أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه خلال 4 أيام، اتخذت الإجراءات النظامية بإزالة التعديات التي تضمنت مباني وأحواشا مخالفة تؤذي السكان والبيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة وبلدياتها.

وتكثف الأمانة الجولات الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية، ما يؤثر سلبا على التنمية في المنطقة، ولهذا تتخذ الأمانة كل الإجراءات النظامية لمواجهتها.وفق “أخبار 24”.

أمانة عسير تزيل تعديات مخالفة على مساحة 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة

أخبار محلية
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