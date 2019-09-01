بالفيديو.. صالح النعيمة: لم أنقطع عن الوسط الرياضي بل “قُطعت”

قال لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق صالح النعيمة، إنه لم ينقطع عن الوسط الرياضي بقدر ما أنه قُطع، معتبراً أنه لا يوجد أشخاص يرغبون في وجوده في الرياضة السعودية.
وطالب النعيمة خلال برنامج “صدى الملاعب” على قناة “MBC”، أن يؤخذ -على الأقل- برأيه، فإذا كان مفيدا كان بها، وإلا فكأن لم يكن شيء.
بدأ صالح النعيمة حياته الكروية عام 1976م بعد توقيعه مع نادي الهلال الذي استمر معه حتى اعتزاله عام 1990، وأقيم حفل اعتزال كبير له في ملعب الأمير فيصل بن فهد حضره عدد من نجوم الكرة السعودية والعربية، كما شارك في المنتخب الوطني وحقق معه كأس آسيا مرتين.وفق “أخبار 24”.
أين هم؟ #صدى_الملاعب يحاور صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق pic.twitter.com/LohasCAdow
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 31, 2019