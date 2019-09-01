“هدف” يوقع اتفاقية مع جامعة بريطانية لتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الموظفين السعوديين لإدارة القطاع الخاص

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاون مع جامعة كرنفيلد البريطانية، لتنفيذ وتصميم برنامج تدريب “أكاديمية هدف للقيادة”، الهادف لتطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص.
وصرح مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري بأنهم يتطلعون لمساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
يذكر أن البرنامج يمتد 12 أسبوعا، ويتضمن خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم، وفي المرحلة التالية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام ويتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة 5 أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.وفق “أخبار 24”.
ويُشترط للالتحاق بأكاديمية “هدف” للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.