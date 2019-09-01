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أخبار محلية > متحدث “التحالف”: الموقع المستهدف في ذمار “عسكري” وليس سجناً كما زعمت الميليشيات
01/09/2019   5:15 م

متحدث “التحالف”: الموقع المستهدف في ذمار “عسكري” وليس سجناً كما زعمت الميليشيات

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قال المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن الموقع الذي قصفه طيران التحالف في محافظة ذمار “هدف عسكري مشروع” وليس سجناً كما ادعت الميليشيات الحوثية.

وأشار بحسب “العربية” إلى أن الميليشيات تغير رواياتها بشأن الموقع العسكري المستهدف في ذمار، حيث زعمت عقب تنفيذ الضربة أن التحالف قصف كلية المجتمع، ثم ادعت لاحقاً أن الموقع الذي استُهدف سجن.

وأبان العقيد المالكي أن التحالف لديه إثباتات أن الموقع الذي تم قصفه (يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مدينة ذمار) كان “موقعا عسكريا” للميليشيات.

وشدد على أن طيران التحالف أغار على الموقع لتحييد القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية، كما اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع.

متحدث “التحالف”: الموقع المستهدف في ذمار “عسكري” وليس سجناً كما زعمت الميليشيات

أخبار محلية
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