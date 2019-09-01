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اخبار رياضية > مصادر .. النصر يتفق مع مختار علي.. ويسابق الزمن لتسجيله
01/09/2019   1:36 م

مصادر .. النصر يتفق مع مختار علي.. ويسابق الزمن لتسجيله

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كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، السبت، أن إدارة نادي النصر، اتفقت مع مختار علي (مواليد)، قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية، بعد شراء بطاقته الدولية من فيتسيه أرنهايم الهولندي ناديه، لمتثيل صفوف فريقها الأول لكرة القدم.

وأوضحت ذات المصادر، إلى أن الإدارة النصراوية تسابق الزمن، للحاق بتسجيلة رسمياً في نظام «TMS».

هذا وتغلق فترة الانتقالات الصيفية، عند الساعة 12:00 من اليوم السبت 31 أغسطس، حيث لا يحق لأي ناد تسجيل اللاعبين بعد إغلاقها.

وكان مختار علي، قد خاض تجربه احترافية في نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى الفريق الهولندي.

مصادر .. النصر يتفق مع مختار علي.. ويسابق الزمن لتسجيله

اخبار رياضية
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