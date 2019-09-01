مدرب الأهلي مشيداً بعبدالغني: أراه لاعباً ومدرباً

أشاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء الظهير الأيسر حسين عبدالغني خلال مباراة الاتفاق أمس، مؤكداً أنه يعتبره لاعباً ومدرباً.
وفاز الأهلي على الاتفاق بهدفين مقابل هدف أمس (السبت)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتعقيباً على اللقاء، أثنى برانكو على أداء عبدالغني، قائلاً: “لقد قدم مباراة تكتيكية عالية، وأرى أنه لاعب متكامل فنياً ولياقياً على الرغم من وصوله لسن الـ42 وشخصياً أراه لاعباً ومدرباً في أرض الملعب ويطبق ما يُطلب منه حرفياً”.وفق “أخبار 24”.
وأكد المدرب الكرواتي أن الأهلي يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين يتمتعون بعقلية احترافية ولديهم إصرار كبير على تحقيق البطولات.