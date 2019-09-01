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اخبار رياضية > باجندوح سعيد بمشاركته مع «فارازدين»
01/09/2019   1:34 م

باجندوح سعيد بمشاركته مع «فارازدين»

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أبدى النجم السعودي المحترف في فريق فارازدين الكرواتي جمال باجندوح سعادته بالمشاركة أساسيا مع فريقه في مباراة سلافن في الدوري الكرواتي، متمنيا أن يواصل مسيرته الاحترافية الناجحة مع الفريق الكرواتي، والظهور بمستويات فنية تعكس الإمكانات التي يمتلكها اللاعب السعودي وقدرته على تحقيق النجاح في الاحتراف الخارجي، وستكون مباراة فريق فارازدين القادمة أمام جوريكا انش ان كي في الدوري الكرواتي، وسبق لباجندوح أن خاض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد تجربة في بورنموث الإنجليزي.وفق “عكاظ”.

باجندوح سعيد بمشاركته مع «فارازدين»

اخبار رياضية
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