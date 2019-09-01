‎تعيين “فيصل الخميسي” رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توصية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بتعيين فيصل بن سعود الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد بدءاً من اليوم (الأحد) 1 سبتمبر 2019م.
يملك الخميسي خبرة طويلة في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات تمتد لأكثر من 20 عاماً. وشارك في العديد من برامج توطين التقنية، منها تطبيقات الموبايل والذكاء الصناعي والبرمجة، بالإضافة إلى اهتمامه بمجال إدارة الفعاليات التقنية والمعسكرات التي أطلقها الاتحاد في الآونة الأخيرة.
وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والعضو المنتدب ورئيس لجنة المبادرات في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ تأسيسه، وتولى العديد من المناصب القيادية في المجالات المذكورة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، عبر الخميسي عن أمله بأن يقود الاتحاد نحو دور فاعل يسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه، بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، من خلال بناء قدرات وطنية احترافية سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.