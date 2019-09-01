نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ‎تعيين “فيصل الخميسي” رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
01/09/2019   1:31 م

‎تعيين “فيصل الخميسي” رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

+ = -
495

وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توصية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بتعيين فيصل بن سعود الخميسي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد بدءاً من اليوم (الأحد) 1 سبتمبر 2019م.

‎يملك الخميسي خبرة طويلة في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات تمتد لأكثر من 20 عاماً. وشارك في العديد من برامج توطين التقنية، منها تطبيقات الموبايل والذكاء الصناعي والبرمجة، بالإضافة إلى اهتمامه بمجال إدارة الفعاليات التقنية والمعسكرات التي أطلقها الاتحاد في الآونة الأخيرة.

وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والعضو المنتدب ورئيس لجنة المبادرات في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ تأسيسه، وتولى العديد من المناصب القيادية في المجالات المذكورة.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، عبر الخميسي عن أمله بأن يقود الاتحاد نحو دور فاعل يسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه، بما يعزز مكانته وقدرته على المضي قدماً في الريادة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، من خلال بناء قدرات وطنية احترافية سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

‎تعيين “فيصل الخميسي” رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061115.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.