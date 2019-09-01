زار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض، اليوم (الأحد)، ووقف إلى جانب الطلاب في ساحة الطابور الصباحي، مردداً معهم النشيد الوطني “للمجد والعليا” قبل بداية الحصة الأولى.
وشارك آل الشيخ المعلمين برنامجهم الصباحي، في استقبال الطلاب وأولياء الأمور، فيما تجول بين فصول المدرسة وصافح الطلاب قبل دخولهم الفصل، مشاركاً إيَّاهم فرحتهم بعودة العام الدراسي، واكتمال وجود الكتب على طاولاتهم داخل الفصول.
كما استقبل آل الشيخ الطلاب المستجدين في المدرسة، وأولياء أمورهم، مؤكداً الدور الفاعل لولي الأمر كشريك مساهم في العملية التعليمية.
يذكر أن مدارس التعليم العام في مختلف أنحاء المملكة قد استقبلت صباح اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، وأنجزت الوزارة طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى.
وفق “أخبار 24”.