شاهد.. هكذا سيكون تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد بالرياض عند افتتاحه

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ تصميم جديد لتقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وطريق خالد بن الوليد شرقي العاصمة، وذلك لمعالجة الاختناقات المرورية.
وأضافت الأمانة أن التصميم الجديد يعمل بطريقة التدفق المروري المستمر، والتي تهدف لرفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن تأخير مرور المركبات.
وأشارت إلى أن فكرة هذا النوع من التقاطعات تعتمد على فصل حركة الالتفاف إلى اليسار عن الحركة المرورية المباشرة، عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي وتقوم بعكس حركة السير عن الاتجاه المعتاد، أما مركبات الحركة المباشرة فتستمر بالحركة باتجاه التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف على التقاطع المعكوس.وفق “أخبار 24”.
مشروع التحسينات المرورية الذي تنفذه #أمانة_منطقة_الرياض على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد. pic.twitter.com/q9YpTHPi3V
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 1, 2019