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أخبار محلية > البنوك: لا يمكن لأحد اختراق حساب العميل عن طريق معلومات الإيصال
01/09/2019   1:23 م

البنوك: لا يمكن لأحد اختراق حساب العميل عن طريق معلومات الإيصال

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طمأنت البنوك السعودية العملاء أن معلومات إيصالات العمليات البنكية لا تقود أبداً إلى اختراق الحساب، وذلك حال وقوعها بأيدي محتالين أو مترصدين.

وأوضحت على لسان المتحدث الرسمي باسمها طلعت حافظ بحسب “سبق” أن الحسابات البنكية لجميع العملاء في مأمن ولا يمكن اختراقها أو الوصول إليها أو التحويل منها عن طريق معلومات الإيصال، مشدداً على أن إجراءات الدخول إليها صارمة ومعقدة.

واستدرك حافظ بالتنبيه على أن إهمال الإيصال ورميه في غرفة جهاز الصراف الآلي أمر غير حضاري ومشوّه للبيئة، كما أن الإيصال يتضمن معلومات حساسة مثل الرصيد والمبلغ المسحوب، الأمر الذي قد يدفع المحتال لتتبع العميل وابتزازه بغرض السرقة.

البنوك: لا يمكن لأحد اختراق حساب العميل عن طريق معلومات الإيصال

أخبار محلية
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