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أخبار محلية > إطلاق نار على أفراد من “شرطة الجوف” خلال مباشرتهم بلاغاً بأحد المنازل وإصـابة المعتدي
01/09/2019   6:55 ص

إطلاق نار على أفراد من “شرطة الجوف” خلال مباشرتهم بلاغاً بأحد المنازل وإصـابة المعتدي

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تعرّض رجال أمن بشرطة منطقة الجوف لإطلاق نار من قِبل أحد الأشخاص، وذلك خلال مباشرتهم بلاغاً عن إطلاق نار من منزل ذلك الشخص، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات بحقه.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأن دوريات الأمن باشرت يوم الخميس الماضي بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سـلاح رشاش من داخل منزله بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وأوضح المقدم النومس أن عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند محاولته الفرار، ما اقتضى منهم الرد، لينجحوا في السيطرة عليه وضبط السـلاح المستخدم بحوزته، وضبط 22 ظرفاً فارغاً وسـلاحين أبيضين داخل المنزل.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن تبادل إطلاق النار نتج منه تعرض المتهم لإصـابة في قدمه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، والعمل على تنفيذ الأنظمة بكل حزم وقوة ضد كل مخالف.

إطلاق نار على أفراد من “شرطة الجوف” خلال مباشرتهم بلاغاً بأحد المنازل وإصـابة المعتدي

أخبار محلية
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