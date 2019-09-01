“الطيران المدني” يعلن انطلاق مبادرة “إياب” في المدينة المنورة

بعد نجاحها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انطلاق مبادرة “إياب” يوم الأربعاء المقبل، بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة أنه من المتوقّع أن يتم التوسع مستقبلاً في تطبيق المبادرة، على أن تشمل إجراءات قبول الأمتعة المسبق كافة فئات المسافرين من كافة مطارات المملكة.
وبمساهمة جهات حكومية عديدة في مبادرة “إياب” خلال حج هذا العام 1440هـ، استفاد ما يزيد على 16.500 ألف في مطار الملك عبد العزيز بجدة، عمل على خدمتهم وتيسير إجراءاتهم 95 موظفاً حكومياً و55 متطوعاً.
ويتم تسلم أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة من مقرات سكنهم الحجاج، حيث يتم التحقق من بياناتهم آلياً وربطها مع أمتعتهم وتتبعها إلى حين مغادرتها الطائرة وتسجيل الخروج من المملكة.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد المغادرين يومياً عبر “إياب” 1100 حاج وحاجة أقلّتهم 410 باصات عبر 41 رحلة جوية، فيما سجل عدد قطع الأمتعة 20 ألف قطعة، حيث تمت خدمة نحو 30 ألف حاج وحاجة من إندونيسيا والهند وماليزيا.